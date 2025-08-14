Акинфеев: «Глядя на современных вратарей, ощущал себя старым Терминатором»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» рассказал, как подстраивался под требования главного тренера Фабио Челестини.

— Ты, мягко говоря, не фанат современных трендов в игре вратарей: вместо коротких розыгрышей лучше выбить подальше и не рисковать. Но Челестини требует первый вариант. Как вы решали этот вопрос?

— Через обсуждение. И тренировки, которые построены на основе требований Фабио: разыгрываем от ворот, через защитников. Отрабатываем каждый момент. При этом он согласен: «Когда тебя накрывают и некуда отдать пас — можно выбить. Ничего страшного. Но если есть возможность разыграть — используем ее». Я ответил: «О'кей, вообще не вопрос».

Матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» показали: если все правильно расставляются и действуют надежно — можно разыгрывать.

— То есть ты все-таки подстроился под современные требования.

— Подстроиться не проблема. Но для меня всегда была важна надежность. Глядя на современных вратарей, ощущал себя старым Терминатором: уже вышла новая модель, а я все хожу и по старинке перезаряжаю оружие. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, раздают передачи, а у меня «перезарядка». Да, я не той формации, но если для команды нужно — перестроюсь.