В «Балтике» назвали успешной работу Талалаева в клубе: «Надеемся, что пройдем вместе долгий и интересный путь»
В «Балтике» назвали успешной работу Талалаева в клубе
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера клуба Андрея Талалаева.
«Мы довольны его работой. Надеемся, что пройдем вместе долгий, интересный и успешный путь. Мы уже выиграли первую лигу — это успех. В Калиниграде при невероятной армии болельщиков 30 лет не были чемпионами первой лиги. В городе было невероятное торжество. Сейчас мы идем на пятой строчке, что тоже успешно. Андрей Викторович к этому прикладывает огромное усилие, спасибо ему за это», — сказал Измайлов «СЭ».
После 4-х туров РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.
Новости