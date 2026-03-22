Расулов рассказал, как ему помогает игра за «Динамо-2»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени.

— Ты можешь сыграть условно против «Краснодара» и на следующей неделе за «Динамо-2». Это происходит для сохранения тонуса?

— Это решение тренера вратарей и тренерского штаба. Я, думаю, хорошо быть в тонусе, всегда в игровой практике. Это очень важно. Даже взять позапрошлую неделю, где я сыграл за «Динамо-2» и через неделю против ЦСКА: это мне позволило быть в игровом тонусе. Благодаря этому получилось неплохо сыграть с армейцами, — сказал Расулов «СЭ».

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 10 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

22 марта «Динамо» дома сыграет против «Зенита» в 22-м туре РПЛ. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max