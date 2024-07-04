Агент Угальде: «Манфред понимает всю ответственность игры за «Спартак»
Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» заявил, что его клиент хочет завоевать трофей с командой.
«Мы понимаем, что «Спартак» — это большой клуб, один из лучших в Европе, с богатыми традициями и историей. Абсолютно нормально, что клуб будет приобретать футболистов, чтобы стать первыми в лиге. Манфред всегда был человеком с менталитетом победителя. Он хочет завоевать трофей с красно-белыми. Мы только рады, что футболисты такого высокого уровня переходят в «Спартак». Ожидания от клуба только самые высокие. И Угальде понимает всю ответственность игры за красно-белых», — сказал Морсинк «СЭ».
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.
Полностью интервью Курта Морсинка читайте на сайте «СЭ».
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6
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9
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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