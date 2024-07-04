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Агент Угальде: «Манфред понимает всю ответственность игры за «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» заявил, что его клиент хочет завоевать трофей с командой.

«Мы понимаем, что «Спартак» — это большой клуб, один из лучших в Европе, с богатыми традициями и историей. Абсолютно нормально, что клуб будет приобретать футболистов, чтобы стать первыми в лиге. Манфред всегда был человеком с менталитетом победителя. Он хочет завоевать трофей с красно-белыми. Мы только рады, что футболисты такого высокого уровня переходят в «Спартак». Ожидания от клуба только самые высокие. И Угальде понимает всю ответственность игры за красно-белых», — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Полностью интервью Курта Морсинка читайте на сайте «СЭ».

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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