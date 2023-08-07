Агент Рябчука заявил, что футболист впечатлен масштабностью «Спартака»

Жоа Перейра, представитель молдавского защитника Олега Рябчука, прокомментировал переход футболиста из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы. Москва — удивительный город, и я уверен, что ему он понравится. Очень ждем дебюта Рябчука на поле, но все будет зависеть от решения тренера», — цитирует Перейру Metaratings.ru.

7 августа пресс-служба «Спартака» объявила о подписании Рябчука. Контракт московского клуба с 25-летним молдаванином рассчитан до 2026 года.

За «Олимпиакос» Рябчук выступал с 2021 года. В составе команды из Пирея он стал двукратным чемпионом Греции и финалистом Кубка страны в сезоне-2020/21.

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