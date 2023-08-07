Агент Боккетти допустил, что тренер продолжит карьеру в России

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-тренера «Вероны» и бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, ответил на вопрос «СЭ» о будущем специалиста.

«Может ли Боккетти вернуться в Россию? Такое возможно», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее агент экс-игрока «Спартака» заявил «СЭ», что специалист покинул «Верону», где занимал пост помощника тренера.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.