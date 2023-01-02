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Агент Батчи: «С Жуаном все в порядке, он готовится к сборам «Краснодара»

Мария Гусева
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Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жуана Батчи, рассказал, что игрок поедет на зимние сборы «быков», которые пройдут в Дубае.

24-летний анголец травмировался перед матчем 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). 7 октября 2022 года Батчи был прооперирован в Испании.

«С Батчи все в порядке, он готовится к сборам. Когда он прилетит в Россию? Он сразу же отправится в Дубай, где встретится со всей командой», — цитирует «РБ Спорт» Мариньо.

В нынешнем сезоне Батчи провел 4 матча за «Краснодар» и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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