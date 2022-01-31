Агент Мартинса: «Контракт со «Спартаком» подписан на шесть месяцев. Условия обязательного выкупа нет»

Агент полузащитника Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон рассказал, как происходил переход его клиента из «Янг Бойз» в «Спартак» на правах аренды.

«Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны, — цитирует агента «РБ Спорт». — «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад. Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет. Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.