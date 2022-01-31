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31 января, 23:31

Агент Мартинса: «Контракт со «Спартаком» подписан на шесть месяцев. Условия обязательного выкупа нет»

Евгений Петров
Корреспондент

Агент полузащитника Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон рассказал, как происходил переход его клиента из «Янг Бойз» в «Спартак» на правах аренды.

«Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны, — цитирует агента «РБ Спорт». — «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад. Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет. Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-perejry-kontrakt-so-spartakom-podpisan-na-shest-mesyatsev-usloviya-obyazatel-nogo-vy-kupa-net/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ПСЖ 0
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Перерыв

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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Гамбия
Камерун
Матч завершён

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28%

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ТМ 2.5

18%

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X

12%

3.40
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П1

24%

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Ф1 (-1.0)

16%

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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