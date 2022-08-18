Агент Малкома опроверг информацию о предложении «Коринтианса» по Матеусу Даво из России

Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переезде нападающего Матеуса Даво в Россию.

«Коринтианс» не получал никаких предложений по Матеусу Даво из России. Это ложь. Об интересе ЦСКА я тоже не знаю. Но то, что игрок может вернуться из аренды в клубе «Баия» и перейти в какой-то клуб, тоже возможно», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Баию». В 40 матчах за клуб забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.