Жирков: «Нужна стажировка — попрошусь в ЦСКА, если пустят»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал об обучении на тренера. 40-летний россиянин планирует пройти стажировку в ЦСКА.

«Мне тоже тревожно. Отснял все тренировки, нужна стажировка — попрошусь в ЦСКА, если пустят. Экзамены осенью, в августе очередной модуль обучения — начинается бессонница», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

Жирков в 2022 году завершил карьеру футболиста. С 2004 по 2009 год он выступал за ЦСКА.