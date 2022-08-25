Агент Гиговича рассказал, возможно ли возвращения игрока в «Ростов»

Агент полузащитника Армина Гиговича Харис Скендерович рассказал, возможно ли возвращение игрока в «Ростов». 31 августа 20-летний швед покинет «Хельсингборг», в котором находится на правах аренды.

— Пока нет четкого понимания, где Армин продолжит карьеру после 31 августа. Многие клубы им интересуются, но они не хотят брать его на год, платить за это, а потом отпускать обратно в «Ростов» или куда-то еще. И ценник на него, как я понимаю, не самый маленький, клубы не могут столько платить в сложившейся ситуации.

— Есть ли шанс на возвращение в «Ростов»?

— Прежде чем я спрошу об этом Армина, нам нужен какой-то фидбэк от «Ростова». Надо понять, нужен ли он им, включат ли они его в заявку на сезон.

— Если в «Ростове» скажут, что Гигович им нужен, он готов вернуться?

— Хороший вопрос. Непременно задам его Армину, — сказал агент «РБ Спорту».

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» в РПЛ и сделал 1 голевой пас. Во второй половине сезона полузащитник играл за «Хельсингборг», в составе которого забил 1 гол в 11 играх.