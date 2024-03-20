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20 марта, 04:18

Агент Дивановича: «Заиму на восстановление нужно еще 7-10 дней»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, когда игрок сможет тренироваться в общей группе.

«Заим вернется в общую группу максимум через 10 дней, по моим прогнозам, ему нужно 7-10 дней», — цитирует «РБ Спорт» Бибу.

23-летний черногорец в этом сезоне провел 9 матчей в составе «Ахмата».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-zaim-vernetsya-v-obshhuyu-gruppu-maksimum-cherez-10-dnej/
Футбол
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

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Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Виктор Александров

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