Агент Дивановича: «Заиму на восстановление нужно еще 7-10 дней»

Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, когда игрок сможет тренироваться в общей группе.

«Заим вернется в общую группу максимум через 10 дней, по моим прогнозам, ему нужно 7-10 дней», — цитирует «РБ Спорт» Бибу.

23-летний черногорец в этом сезоне провел 9 матчей в составе «Ахмата».