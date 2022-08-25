Агент Гбамена сообщил об аренде полузащитника в «Трабзонспор»

Агент полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, Бернар Колиньон, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что его клиент переходит в «Трабзонспор» на правах аренды.

«Да, это правда. Жан-Филипп переходит в «Трабзонспор» на правах аренды. Она рассчитана до конца сезона. Что касается аренды Юсуфа Языджи, пока подтверждения о его переходе нет», — сказал Колиньон «СЭ».

Ранее турецкая газета Fotomac сообщила об аренде «Трабзонспором» экс-игроков ЦСКА Гбамена и Юсуфа Языджи.