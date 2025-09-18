Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.

20-летний хавбек подорожал на 11 миллионов евро, теперь его стоимость составляет 23 миллиона евро. Второе и третье места занимают полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, оба оцениваются в 20 миллионов евро. За ними следуют нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (оба — 16 миллионов евро).

Рейтинг самых российских футболистов по версии Transfermarkt:

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 23 миллиона евро

2. Алескандр Головин («Монако») — 20

3. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 20

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16

5. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 16

6. Максим Глушенков («Зенит») — 12

7. Сергей Пиняев («Локомотив») — 10

8. Иван Обляков (ЦСКА) — 10

9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — 9

10. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 9

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.