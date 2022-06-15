Агент Баринова отреагировал на слова игрока про интерес из Европы

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» прокомментировал слова 25-летнего футболиста об интересе европейских клубов.

— Баринов сегодня сказал, что у него есть предложения в Европе. Насколько они серьезные?

— Руководители «Локомотива» недавно давали интервью, в которых затрагивалась тема возможного трансфера Димы. Мне к этому пока что нечего добавить.

Сегодня Дима вышел из отпуска, прошел медосмотр с «Локомотивом». Он полностью готово к очередному сезону. Мы с ним постоянно на связи. В отпуске не были ни дня, чтобы он не тренировался, Дима очень заряжен и находится в отличной форме, — сказал Банатин.

25-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив». Портал Transfemarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.