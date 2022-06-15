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Сегодня, 14:52

Агент Баринова отреагировал на слова игрока про интерес из Европы

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» прокомментировал слова 25-летнего футболиста об интересе европейских клубов.

— Баринов сегодня сказал, что у него есть предложения в Европе. Насколько они серьезные?

— Руководители «Локомотива» недавно давали интервью, в которых затрагивалась тема возможного трансфера Димы. Мне к этому пока что нечего добавить.

Сегодня Дима вышел из отпуска, прошел медосмотр с «Локомотивом». Он полностью готово к очередному сезону. Мы с ним постоянно на связи. В отпуске не были ни дня, чтобы он не тренировался, Дима очень заряжен и находится в отличной форме, — сказал Банатин.

25-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив». Портал Transfemarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 5
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 0 : 1
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Рубин – Уфа
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Матео Кассьерра

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