Адвокат Протасовицкого назвала процесс спектаклем

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.
Адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко назвала процесс спектаклем. Соглашается с адвокатом Кирилла Кокорина Вячеславом Бариком в вопросе того, что обвинение в хулиганстве придумано.
"Даже очень агрессивно настроенный Пак не обвиняет Протасовицкого. Гайсин – тоже. Ни в показаниях, ни на очных ставках", – заявила Прилипко.
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Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
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