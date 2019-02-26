Адвокат Протасовицкого назвала процесс спектаклем

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко назвала процесс спектаклем. Соглашается с адвокатом Кирилла Кокорина Вячеславом Бариком в вопросе того, что обвинение в хулиганстве придумано.

"Даже очень агрессивно настроенный Пак не обвиняет Протасовицкого. Гайсин – тоже. Ни в показаниях, ни на очных ставках", – заявила Прилипко.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!