Абаскаль: «Мостовой хочет в большой клуб? Это как дождь в Мексике»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил экс-футболисту «Сельты» Александру Мостовому.

— Каждый тренер «Спартака» работает под огромным давлением. Вам это мешало?

— Действительно, в России все говорят о «Спартаке». Правда, в конечном счете шума больше, чем содержания. Впрочем, если я сказал, что вернулся бы в Россию, то именно потому, что мне нравится это ощущение давления! Все рассматривают твои действия под микроскопом, максимально внимательно — в поиске сенсации. И это супер! В Мексике такого не было. А я страдаю, когда нет давления. Мне оно жизненно необходимо. Понимаешь?

— Понимаю. Без критики Александра Мостового сложно.

— Десятый номер «Сельты», да? Он и израильтянин Ревиво в той команде были великолепны! Кстати, еще Карпин же играл в «Сельте»? Хотя его я больше помню по «Реал Сосьедад».

— Карпин тренирует, в отличие от Мостового.

— А у него есть тренерская лицензия? Тогда Мостовой мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают?

— Он хочет сразу возглавить большой клуб.

— Это как если бы я хотел, чтобы в Мексике пошел дождь. Но такого не бывает.

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