В манеже «Чертаново» прошли четвертьфиналы Кубка Колыванова

В манеже футбольной школы «Чертаново» продолжается розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 г.р. ведущих российских академий. В четверг состоялись четвертьфиналы в борьбе за 1-е и 9-е места.

Результаты матчей:

Плей-офф за 1-е место:

«Школа Слуцкого» — «Чертаново-2» — 3:0 (Якимов-2, Крылов)

«Динамо» — «Строгино» — 3:2 (Кон, Орлов, Сущевский — Кулешов, автогол)

ЦСКА — «Рубин» — 4:0 (Чудиевич-2, Гришин, Гурулев)

«Чертаново» — «Краснодар» — 1:1 пен. 2:4 (Тимофеев — Степаньянц)

Плей-офф за 9-е место:

«Академия Коноплева» — «Локомотив» — 1:1 пен. 5:4 (Дьяченко — Олоккуве)

«Химки» — «Ростов» — 1:4 (Мартенс — Батыщев-2, Кузьменко, Тлевцеруков)

«Смена» — «Арсенал» — 4:1 (Галко-3, Белов — Семушкин)

«Школа Слуцкого» — «Чертаново-2» — 3:0 (Якимов-2, Крылов).

26 марта в манеже «Чертаново» состоятся полуфиналы. В главной сетке турнира встретятся Школа Слуцкого и ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо».