Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 15:58

Умер чемпион СССР в составе «Арарата» Николай Казарян

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ереванского «Арарата» Николай Казарян скончался на 77-м году жизни, сообщает агентство «Арменпресс».

О смерти Казаряна сообщили в больнице, в которой экс-футболист находился в последние дни.

Казарян на протяжении всей карьеры игрока выступал за «Арарат». Он провел за команду 295 матчей, забив 67 мячей. С «Араратом» он становился чемпионом СССР (1973) и дважды выигрывал Кубок страны (1973, 1975).

В 1992 году Казарян стал первым президентом Федерации футбола Армении. В этой должности он работал до 1994 года, после чего вернулся к тренерской деятельности.

Источник: «Арменпресс»
Футбол
ФК Арарат (Ереван)
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС объявил о старте конкурса «Россия — футбольная страна»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости