В манеже «Чертаново» проходит «Кубок Колыванова». Результаты второго дня

В манеже футбольной школы «Чертаново» проходит 13-й «Кубок Колыванова» — традиционный турнир команд мальчиков 2011 г.р. ведущих российских академий. Во вторник, 23 марта, состоялся второй тур группового этапа.

Результаты матчей:

Группа А

«Школа Слуцкого» — «Строгино» — 2:1 (Крылов-2 — Кулешов)

«Локомотив» М — СШОР «Зенит» — 2:4 (Метельский, Оллокуве — Ефимов-3 Ганзюк)

Положение: «Школа Слуцкого» — 6 очков (2 матча), СШОР «Зенит» — 3 (2), «Локомотив» — 3 (2), «Строгино» — 0 (2).

Группа B

«Академия Коноплева» — «Динамо» М — 1:3 (Горбуля — Любовников, Абдулхаликов, Сущевский)

«Чертаново-2» — «Строитель» К-Ш — 3:1 (Селёдочкин, Гончаров, Саляхутдинов — Малахов)

Положение: «Динамо» М — 6 (2), «Чертаново-2» — 6, «Академия Коноплева» — 0 (2), «Строитель» К-Ш — 0 (2).

Группа C

«Рубин» — «Арсенал» Т — 6:0 (Гайнуллин-2, Губайдуллин-2, Хусаинов, Шагимарданов)

«Чертаново» — «Химки» — 2:1 (Борисов, Тимофеев — Болтенков)

Положение: «Чертаново» — 6 (2), «Рубин» — 6 (2), «Химки» — 0 (2), «Арсенал» Т — 0 (2)

Группа D

ЦСКА — «Смена» — 0:0

«Ростов» — «Краснодар» — 0:2 (Ёрж-2)

Положение: ЦСКА — 4 (2), «Смена» — 4 (2), «Краснодар» — 3 (2), «Ростов» — 0 (2).

По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за главный трофей в плей-офф. В среду для определения победителя в группе «Школе Слуцкого» предстоит сыграть с «Локомотивом», «Динамо» — с «Чертаново-2», «Чертаново» — с «Рубином». ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Смена» — с «Краснодаром».

Финал турнира состоится 27 марта в 17:10 мск.