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Сегодня, 21:19

Плющенко рассказал о травме в матче за футбольную команду «БроукБойз»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший фигурист, тренер Евгений Плющенко прокомментировал участие в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз». Во время игры двукратный олимпийский чемпион получил повреждение.

«Немного дернул пах, завтра поеду делать снимок. У меня было несколько операций. Видимо, что-то произошло. Месяц назад у меня защемило седалищный нерв. Я создал хоккейную команду, видимо, поднагрузился. Все будет нормально. Хочу играть и тренироваться. Команда хорошая, ребята интересные. Главное, привести себя в порядок», — сказал экс-фигурист.

Плющенко также рассказал о давних операциях, проведенных в Германии. Он отметил, что паховые мышцы ранее его не беспокоили.

«Никого не хочу обидеть, хоккей и фигурное катание — это сложные виды спорта. Но футбол по интенсивности — это адский спорт. Большое уважение всем футболистам», — прокомментировал «СЭ» Плющенко.

Фигурное катание
Футбол
Евгений Плющенко
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