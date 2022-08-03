Плющенко рассказал о травме в матче за футбольную команду «БроукБойз»

Бывший фигурист, тренер Евгений Плющенко прокомментировал участие в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз». Во время игры двукратный олимпийский чемпион получил повреждение.

«Немного дернул пах, завтра поеду делать снимок. У меня было несколько операций. Видимо, что-то произошло. Месяц назад у меня защемило седалищный нерв. Я создал хоккейную команду, видимо, поднагрузился. Все будет нормально. Хочу играть и тренироваться. Команда хорошая, ребята интересные. Главное, привести себя в порядок», — сказал экс-фигурист.

Плющенко также рассказал о давних операциях, проведенных в Германии. Он отметил, что паховые мышцы ранее его не беспокоили.

«Никого не хочу обидеть, хоккей и фигурное катание — это сложные виды спорта. Но футбол по интенсивности — это адский спорт. Большое уважение всем футболистам», — прокомментировал «СЭ» Плющенко.