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Плющенко: «Медиафутбол отличается стычками и грязью. Не очень приветствую это»

Плющенко, который играл в товарищеском матче за «БроукБойз», заявил, что не приветствует грязь в медиафутболе
Микеле Антонов
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Евгений Плющенко, который играл в товарищеском матче за «БроукБойз», рассказал, чем медиафутбол отличается от профессионального.

«Готов ли сидеть на скамейке? Безусловно. У нас есть хорошие игроки, которые могут реализовывать моменты. Главное, чтобы команда побеждала. Если тренер скажет сидеть на лавке — буду.

Трэш-ток? Я провел уже два матча. Довелось и разводить спортсменов. Действительно, медиафутбол отличается стычками и грязью. Не очень приветствую это. Смогу ли я ответь? Да, но я бы не хотел. Я по жизни ни на кого не нападаю. Только защищаюсь», — передает слова Плющенко корреспондент «СЭ».

Также Плющенко заявил, что побеждать в матчах надо не грязью, а своей игрой.

«Принципиальный соперник для меня в медиа футболе? Я новичок. Мы смотрели с Николаем Батуриным ролики, он мне все показывал. Все соперники на поле, но их надо уважать. У меня всегда была позиция в спорте, что соперника надо уважать и побеждать своим делом: в фигурном катании прыжками, а тут надо побеждать не грязью, а своей игрой. Это моя позиция», — сказал Плющенко.

Футбол
Евгений Плющенко
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