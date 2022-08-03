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Основатель «БроукБойз» Егоров заявил, что в медиакоманде будет играть Плющенко

Севастиан Терлецкий
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Основатель медиакоманды «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о приглашении в команду бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко.

«Евгений Плющенко пришел играть, он готов ездить на тренировки. Но только по вечерам. Это не единоразовая акция. Он уже провел два матча за нас. Вместе с ним пришел Николай Батурин, родственник, скажем так, Евгения. Насколько я разговаривал с Яной Рудковской, она топит за то, чтобы он продолжал играть», — сказал Егоров «СЭ».

Евгений Плющенко
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