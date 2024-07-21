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«У своих ворот»

Сегодня, 11:15

Экс-футболист сборной Бразилии и «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца. Что происходит?

Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Андре Сантос
Андре Сантос сыграл за «Сокол».
Фото ФК «Сокол», Getty Images
Как его туда занесло?

Очень странная и одновременно классная история приключилась в чемпионате Брянской области. Там за «Сокол» из Сельца сыграл... экс-защитник сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Андре Сантос! Недавно он прилетел в Москву, а после отправился в Брянскую область — и времени даром не терял.

Клуб так описал игру Сантоса в победном матче с «Авангардом» (3:0): «Что касается матча, то наш гость из Бразилии отметился несколькими эффектными действиями и острейшими передачами, а также постоянно оказывал угрозу соперникам во время исполнения стандартов.

И именно один из штрафных в исполнении Андре привел к первому голу — вратарь «Авангарда» сумел отразить опасный удар Сантоса, однако Александр Герасимов был первым на добивании».

После матча Сантос не отдыхал — пошел на фото- и автограф-сессию:

Впервые в соцсетях «Сокола» Сантос засветился еще в прошлом июле. С тех пор команда и бразилец периодически обменивались видеопоздравлениями и футболками, а в апреле клуб сообщил, что защитник официально попал в заявку.

«Сокол» Сельцо на самом деле довольно непростой клуб — в сезоне-2022/23 их форму презентовал сам Роберто Карлос!

Но как в Сельцо попал Сантос? Объясняет переводчик «Сокола» Артем Ан.

«Все получилось авантюрно. В нашем клубе работает очень активная SMM-служба. Они в один момент решили написать всем известным иностранным футболистам, которые посещали Москву и готовы были это сделать еще раз. Написали очень многим, никто не отвечал, кроме Сантоса. После этого стал выстраиваться диалог, плюс сам игрок был не против принять участие в матче. У Андре сейчас в Москве запускается свой проект, поэтому он прилетел на переговоры. При этом никто не верил, что Андре сыграет за нас, даже когда он попал в заявку нашего клуба на чемпионат Брянской области. В итоге эта авантюра обернулась успехом», сказал Ан «СЭ».

Футболист Андре Сантос в матче за «Сокол»
Фото ФК «Сокол»

Важно, что бразилец даже не настаивал на гонораре.

«Это была разовая акция, которая ошарашила всех, — добавил Ан. Никаких разговоров о финансах не было, они не затрагивались. То есть Сантос сыграл за нас абсолютно бесплатно. Человек сейчас занимается раскруткой своего медиарепутационного статуса в нашей стране, чтобы в дальнейшем его проект в России был успешен».

Чтобы был понятен масштаб события, важно прояснить, что Андре Сантос — достаточно именитый футболист. В его активе несколько топовых бразильских клубов, два года игры в «Арсенале» (2011-2013) и «Фенербахче». Ну и, конечно, куда же без сборной Бразилии, за которую Сантос провел 24 матча. Андре успел выступить на Кубке Америки в 2011 году, а в 2009-м вместе с пентакампеонами выиграл Кубок конфедераций.

Футбол
Андре Сантос
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