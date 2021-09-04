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Гендиректор «Строгино»: «Участие нашей академии в ЮФЛ дает ребятам возможность почувствовать себя профессиональными футболистами»

12:30
Генеральный директор академии «Строгино» Дмитрий Струтынский. Фото Instagram
Генеральный директор академии «Строгино» Дмитрий Струтынский. Фото Instagram

Генеральный директор академии «Строгино» Дмитрий Струтынский рассказал «СЭ», как повлияло на его школе участие в ЮФЛ.

— Для академии «Строгино» участие в ЮФЛ — очень значимое событие, — сказал Струтынский. — Раньше мы принимали участие в первенстве Москвы, оно является сильнейшим в стране. МФФ проводит турнир на высоком уровне, но у нас не было возможности встречаться с сильнейшими академиями других регионов. Нам надо было попасть на первенство России, которое проводится в течение двух недель. Чтобы туда попасть, надо войти в четверку сильнейших академий по возрасту в столице, но конкуренция такая высокая, что нам ни разу это не удалось. Только в этом году у нас команда 2006 года рождения отобралась на первенство России и впервые участвовала во всероссийских соревнованиях.

С включением «Строгино» в ЮФЛ мы получили такую возможность, и теперь можем сравнить себя с уровнем футболистов из других регионов, из сильнейших академий Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара. Уровень соревнований — самый высокий, в этих академиях собраны сильнейшие ребята в своих возрастных категориях по России. Для наших ребят это хорошая проверка, способствующая большому прогрессу мальчишек. Это дает очень хороший скачок для роста мастерства футболистов.

Струтынский добавил, что, помимо спортивной составляющей, есть еще важная организационная часть.

— Для 16-17-летних ребят очень важно чувствовать приближение профессионального футбола. Сейчас появились разъезды, перелеты, размещение в хороших отелях, качественное питание, предыгровые тренировки. То есть уже в этом возрасте ЮФЛ дает им почувствовать себя профессиональными футболистами. Это все способствует более быстрому переходу и адаптации во взрослый футбол, когда им исполнится 17-19 лет. Большая благодарность РФС, что нас включили в состав команд, которые участвуют в ЮФЛ. В прошлом году наша команда 2003 года рождения достойно выступила, заняв четвертое место в ЮФЛ-1. Практически весь тот состав сейчас выступает в соревнованиях молодежного первенства РПЛ.

Клуб академии «Строгино» провел в ЮФЛ 47 матчей, одержав в них 18 побед.

В России созданы ЮФЛ-1 (игроки до 19 лет), ЮФЛ-2 (игроки до 18 лет), ЮФЛ Северо-Запад (игроки до 16 лет) и ЮФЛ Дальний Восток (игроки до 16 лет). (Екатерина Звенигородская)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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Ф2 (-1)

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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