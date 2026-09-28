Тренер молодежной сборной России Шабаров о матче с Македонией: «Судья сразу дал понять, любое нарушение — пенальти»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» оценил победу в товарищеском матче над Македонией (3:2).

— Что вам понравилось, что не понравилось?

— Понравилось, наверное, что играли всю игру в прессинг, неплохо с этим справлялись. Не без огрехов, конечно, но в целом играли первым номером инициативно. Что не понравилось? У нас по-прежнему есть проблемы в завершающей фазе. То есть с игры мы создали не так много. Вроде владели преимуществом, но голов с игры не забили, только со стандарта. Поэтому это, наверное, минус. Плюс переходы не очень здорово сыграли. То есть, когда отнимаем мяч, несмотря на хороший прессинг, мы ничего не выжимаем из этих ситуаций. Поэтому это, наверное, предмет нашей первостепенной работы.

— Четыре пенальти в матче, нечасто такое увидишь, два в одни ворота, два в другие. Как вы это видели?

— Судья принципиально занял определенную позицию. Он дал понять командам сразу, что любое минимальное нарушение — это пенальти. Это, конечно, требует от игроков понимания, осмысления своих действий, как стоит строить свою игру. Поэтому он был последовательный. То есть, да, можно удивиться этому, что это вроде бы гостевое судейство, но, тем не менее, принятие своих решений было последовательным.

— Следующий матч в Сербии уже через пару дней. Будет совсем другая игра?

— Игра на игру не приходится, какая она будет, только после встречи сможем сказать. Мы, в первую очередь, своей командой ждем прогресса.

— Что-то менять будете именно в плане игры в атаке?

— Есть два дня подготовки еще, они и покажутся, кто готов лучше, кто готов к этому матчу. Потому что завтра мы перелетаем, а послезавтра и послезавтра у нас два дня тренировочных, где мы как раз и попытаемся изменить что-то с точки зрения качества действия. И, соответственно, игроки должны проявить, что именно они способны улучшить игру команды.

Матчи с Сербией пройдут в Стара-Пазове (Сербия) 2 и 5 октября.

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