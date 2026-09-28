Сборная России U-15 разгромила сверстников из Таджикистана в товарищеском матче

Сборная России U-15 победила сверстников из Таджикистана — 5:0.

Игра прошла в формате 8х8 и состоялась 28 сентября в рамках учебно-тренировочного сбора в Таджикистане.

В составе юношеской сборной России дубль оформил Игорь Калюжный. Также забитыми голами отметились Егор Люсин, Родион Алябьев и Макар Долгодуш.

24 сентября сборная России U-15 обыграла команду Таджикистана со счетом 7:0. 27 сентября команды сыграли вничью — 3:3.

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