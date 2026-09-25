Юношеская сборная России проиграла Сербии в товарищеском матче

Юношеская сборная России среди игроков не старше 17 лет уступила сборной Сербии U-17 в товарищеском матче — 2:3. Игра прошла на стадионе сербского клуба «Вождовац».

Голы российской команды в этом матче забили Степан Богданов и Данила Попков.

Юношеские сборные России и Сербии U-17 также сыграют в Белграде 28 сентября.

Ранее в пятницу сборная России U-16 победила сверстников из Белоруссии в товарищеском матче со счетом 2:1. Команды встречались в Минске.

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