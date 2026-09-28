Сборная России U-17 обыграла сборную Сербии в товарищеском матче
Юношеская сборная России U-17 обыграла сверстников из Сербии во втором товарищеском матче в Белграде — 2:0.
В составе российской команды, составленной из футболистов 2009 года рождения, голами отметились Илья Иварлак и Никита Ивченко.
В первой встрече, которая состоялась 25 сентября, сборная России уступила сербам со счетом 2:3.
Следующую часть учебно-тренировочного сбора команда Владимира Волчека проведет в Таджикистане. Россияне сыграют со сверстниками из этой страны 2 и 5 октября в Душанбе.
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