Сборная России U-17 обыграла сборную Сербии в товарищеском матче

Юношеская сборная России U-17 обыграла сверстников из Сербии во втором товарищеском матче в Белграде — 2:0.

В составе российской команды, составленной из футболистов 2009 года рождения, голами отметились Илья Иварлак и Никита Ивченко.

В первой встрече, которая состоялась 25 сентября, сборная России уступила сербам со счетом 2:3.

Следующую часть учебно-тренировочного сбора команда Владимира Волчека проведет в Таджикистане. Россияне сыграют со сверстниками из этой страны 2 и 5 октября в Душанбе.