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Россия U-17 — Сербия U-17: счет и результат товарищеского матча 28 сентября 2026

Сборная России U-17 обыграла сборную Сербии в товарищеском матче

Руслан Минаев

Юношеская сборная России U-17 обыграла сверстников из Сербии во втором товарищеском матче в Белграде — 2:0.

В составе российской команды, составленной из футболистов 2009 года рождения, голами отметились Илья Иварлак и Никита Ивченко.

В первой встрече, которая состоялась 25 сентября, сборная России уступила сербам со счетом 2:3.

Следующую часть учебно-тренировочного сбора команда Владимира Волчека проведет в Таджикистане. Россияне сыграют со сверстниками из этой страны 2 и 5 октября в Душанбе.

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