В молодежной сборной России рассказали о задержке рейса в Турцию: «Команда должна вылететь через полтора часа»

В пресс-службе молодежной сборной России сообщили «СЭ», что команда в ближайшее время должна отправиться в Турцию на товарищеские матчи против Киргизии.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что молодежная команда не может вылететь в Турцию на протяжении шести часов.

«Игроки, тренерский штаб и персонал молодежной сборной России находятся в аэропорту. Первый рейс в Турцию отменили, после чего билеты были обменены на другой рейс. Команда должна вылететь через полтора часа», — сказали «СЭ» в пресс-службе сборной.

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча против Киргизии 13 и 16 ноября в Турции.