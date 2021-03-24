Сколько чемпионатов у российской молодежки? Сегодня стартует необычный футбольный турнир
Коронавирус
Цикл начался в декабре 2018-го жеребьевкой отборочного турнира и должен был завершиться 26 июня этого года. Но вмешалась пандемия COVID-19. Она повлияла и на расписание, и на формат соревнования, в котором выступают футболисты, родившиеся не раньше 1 января 1998 года.
Изначально регламент определял, что в финальный турнир выйдут девять победителей отборочных групп и одна лучшая из вторых сборных. Еще восемь вторых команд в 2020-м в ноябрьских стыках должны были выявить четверку обладателей оставшихся путевок.
Но 17 июня прошлого года объявили об отмене стыковых встреч. Так решил исполком УЕФА. А 26 июня соответствующим циркулярным письмом номер 42 генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уведомил о новом формате и других деталях.
Два разных турнира
Особенность соревнований в том, что фактически с марта по июнь в рамках одного чемпионата среди молодежек состоятся два разных турнира, каждый из которых потребует отдельной подготовки.
Первый пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. В нем сыграют команды-хозяйки (венгры — в группе А, словенцы — в группе В), а также девять победителей отборочных групп и еще пять лучших из тех сборных, кто занял вторые места. Этих 16 финалистов на жеребьевке 10 декабря разбили на четыре группы.
Вторая часть Евро-2021 состоится с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выйдут четыре победителя групп и четыре вторые команды. Лучшая команда нашей группы встретится со второй сборной группы А, а тому, кто займет второе место в группе С, придется встретиться с победителем группы А.
Четвертьфиналы и полуфиналы снова примут венгры и словенцы, а финал сыграют в Любляне, куда его перенесли из венгерского Секешфехервара.
Группы
По итогам жеребьевки команды распределили по группам следующим образом.
Группа А
Венгрия, Германия, Румыния, Голландия
Группа В
Словения, Испания, Чехия, Италия
Группа С
Россия, Исландия, Франция, Дания
Группа D
Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария
Матчи в группах А и В пройдут 24, 27 и 30 марта, в группах C и D — 25, 28 и 31 марта. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, болельщиков на игры не пустят. Четвертьфиналы состоятся 31 мая, полуфиналы — 3 июня, финал — 6 июня.
Состав сборной России
В составе российской команды, которую возглавляет Михаил Галактионов, к турниру готовились:
вратари Максименко («Спартак»), Адамов («Сочи»), Ломаев («Крылья Советов»);
защитники Дивеев, Тикнизян (оба — ЦСКА), Евгеньев («Динамо»), Калугин («Нефтехимик»), Маслов («Спартак»), Голубев («Уфа»), Круговой («Зенит»);
полузащитники Лесовой, Захарян (оба — «Динамо»), Уткин, Сулейманов (оба — «Краснодар»), Обляков (ЦСКА), Ломовицкий («Арсенал»), Умяров («Спартак»), Глебов («Ростов»), Куликов («Локомотив»);
нападающие Грулев, Тюкавин (оба — «Динамо»), Чалов (ЦСКА), Макаров («Рубин»).
Календарь группового турнира
24 марта
20.00. Чехия — Италия, Словения — Испания.
23.00. Венгрия — Германия, Румыния — Голландия.
25 марта
17.00. Англия — Швейцария.
20.00. Россия — Исландия
23.00. Франция — Дания, Португалия — Хорватия.
27 марта
20.00. Венгрия — Румыния, Словения — Чехия.
23.00. Германия — Голландия, Испания — Италия.
28 марта
16.00. Исландия — Дания.
19.00. Хорватия — Швейцария.
22.00. Россия — Франция, Португалия — Англия.
30 марта
19.00. Голландия — Венгрия, Германия — Румыния.
22.00. Испания — Чехия, Италия — Словения.
31 марта
19.00. Исландия — Франция, Дания — Россия, Хорватия — Англия, Швейцария — Португалия.
Критерии для определения мест
В случае равенства очков после завершения группового турнира места команд определяются:
— по результату матча или результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;
— по лучшему дисциплинарному рейтингу (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);
— по рейтингу УЕФА для молодежных сборных.
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