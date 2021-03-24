Сколько чемпионатов у российской молодежки? Сегодня стартует необычный футбольный турнир

Евро-2021 среди молодежных сборных пройдет в Венгрии и Словении по необычной схеме. Рассказываем, как это будет

Коронавирус

Цикл начался в декабре 2018-го жеребьевкой отборочного турнира и должен был завершиться 26 июня этого года. Но вмешалась пандемия COVID-19. Она повлияла и на расписание, и на формат соревнования, в котором выступают футболисты, родившиеся не раньше 1 января 1998 года.

Изначально регламент определял, что в финальный турнир выйдут девять победителей отборочных групп и одна лучшая из вторых сборных. Еще восемь вторых команд в 2020-м в ноябрьских стыках должны были выявить четверку обладателей оставшихся путевок.

Но 17 июня прошлого года объявили об отмене стыковых встреч. Так решил исполком УЕФА. А 26 июня соответствующим циркулярным письмом номер 42 генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уведомил о новом формате и других деталях.

Два разных турнира

Особенность соревнований в том, что фактически с марта по июнь в рамках одного чемпионата среди молодежек состоятся два разных турнира, каждый из которых потребует отдельной подготовки.

Первый пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. В нем сыграют команды-хозяйки (венгры — в группе А, словенцы — в группе В), а также девять победителей отборочных групп и еще пять лучших из тех сборных, кто занял вторые места. Этих 16 финалистов на жеребьевке 10 декабря разбили на четыре группы.

Вторая часть Евро-2021 состоится с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выйдут четыре победителя групп и четыре вторые команды. Лучшая команда нашей группы встретится со второй сборной группы А, а тому, кто займет второе место в группе С, придется встретиться с победителем группы А.

Четвертьфиналы и полуфиналы снова примут венгры и словенцы, а финал сыграют в Любляне, куда его перенесли из венгерского Секешфехервара.

Группы

По итогам жеребьевки команды распределили по группам следующим образом.

Группа А

Венгрия, Германия, Румыния, Голландия

Группа В

Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа С

Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D

Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Матчи в группах А и В пройдут 24, 27 и 30 марта, в группах C и D — 25, 28 и 31 марта. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, болельщиков на игры не пустят. Четвертьфиналы состоятся 31 мая, полуфиналы — 3 июня, финал — 6 июня.

Состав сборной России

В составе российской команды, которую возглавляет Михаил Галактионов, к турниру готовились:

вратари Максименко («Спартак»), Адамов («Сочи»), Ломаев («Крылья Советов»);

защитники Дивеев, Тикнизян (оба — ЦСКА), Евгеньев («Динамо»), Калугин («Нефтехимик»), Маслов («Спартак»), Голубев («Уфа»), Круговой («Зенит»);

полузащитники Лесовой, Захарян (оба — «Динамо»), Уткин, Сулейманов (оба — «Краснодар»), Обляков (ЦСКА), Ломовицкий («Арсенал»), Умяров («Спартак»), Глебов («Ростов»), Куликов («Локомотив»);

нападающие Грулев, Тюкавин (оба — «Динамо»), Чалов (ЦСКА), Макаров («Рубин»).

Календарь группового турнира

24 марта

20.00. Чехия — Италия, Словения — Испания.

23.00. Венгрия — Германия, Румыния — Голландия.

25 марта

17.00. Англия — Швейцария.

20.00. Россия — Исландия

23.00. Франция — Дания, Португалия — Хорватия.

27 марта

20.00. Венгрия — Румыния, Словения — Чехия.

23.00. Германия — Голландия, Испания — Италия.

28 марта

16.00. Исландия — Дания.

19.00. Хорватия — Швейцария.

22.00. Россия — Франция, Португалия — Англия.

30 марта

19.00. Голландия — Венгрия, Германия — Румыния.

22.00. Испания — Чехия, Италия — Словения.

31 марта

19.00. Исландия — Франция, Дания — Россия, Хорватия — Англия, Швейцария — Португалия.

Критерии для определения мест

В случае равенства очков после завершения группового турнира места команд определяются:

— по результату матча или результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;

— по лучшему дисциплинарному рейтингу (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);

— по рейтингу УЕФА для молодежных сборных.