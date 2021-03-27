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Румыния обыграла Венгрию на молодежном чемпионате мира, Словения и Чехия сыграли вничью

22:15

Сборная Румынии победила команду Венгрии (2:1) во втором туре группового турнира молодежного чемпионата Европы. Словения и Чехия сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Европы U21

Группа A

2-й тур

Венгрия U21 — Румыния U21 — 1:2 (0:0)

Голы: Чонка, 56 (1:0). Мэцан, 70 (1:1). Пашкану, 87 (1:2).

Венгрия U21: Беше, Мочи, Балог, Болла, Дойч (Букта, 88), Сендреи, Чонка, Мезеи (Тамаш, 69), Секе, Киш (Ката, 69), Шкрибек (Барань, 52).

Румыния U21: Влад, Бобок, Пашкану, Чоботариу, Харуц, Чобану, Моруцан (Петре, 61), Олару, Марин, Мэцан (Иту, 89), Ганя (Попеску, 86).

Предупреждения: Чоботариу, 5. Секе, 6. Моруцан, 6. Киш, 13. Мочи, 23. Чонка, 45. Дойч, 52. Пашкану, 58. Марин, 64. Ганя, 80.

Удаление: Секе, 42.

Судья: Виссер (Бельгия).

27 марта. Будапешт. Стадион «Божик Арена».

Группа B

2-й тур

Словения U21 — Чехия U21 — 1:1 (1:0)

Голы: Матко, 32 (1:0). Прелец, 86 — в свои ворота (1:1).

Словения U21: Векич, Колманич, Карич, Брекало, Залетел, Жинич, Элшник (Петрович, 70), Гнезда Черин, Матко (Рогель, 79), Прелец (Огринец, 90+2), Медвед (Колобарич, 80).

Чехия U21: Едличка, Халуш, Гранечны (Фукала, 46), Голик (Шулц, 46), Буха, Яношек, Садилек, Когут (Острак, 47), Лингр (Дрхал, 80), Крейчи, Шашинка (Карабец, 68).

Предупреждения: Гранечны, 28. Медвед, 38. Колманич, 50. Халуш, 56. Колобарич, 83.

Судья: Нюберг (Швеция).

27 марта. Целе. Стадион «Целе».

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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