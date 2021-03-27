Румыния обыграла Венгрию на молодежном чемпионате мира, Словения и Чехия сыграли вничью
Сборная Румынии победила команду Венгрии (2:1) во втором туре группового турнира молодежного чемпионата Европы. Словения и Чехия сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Европы U21
Группа A
2-й тур
Венгрия U21 — Румыния U21 — 1:2 (0:0)
Голы: Чонка, 56 (1:0). Мэцан, 70 (1:1). Пашкану, 87 (1:2).
Венгрия U21: Беше, Мочи, Балог, Болла, Дойч (Букта, 88), Сендреи, Чонка, Мезеи (Тамаш, 69), Секе, Киш (Ката, 69), Шкрибек (Барань, 52).
Румыния U21: Влад, Бобок, Пашкану, Чоботариу, Харуц, Чобану, Моруцан (Петре, 61), Олару, Марин, Мэцан (Иту, 89), Ганя (Попеску, 86).
Предупреждения: Чоботариу, 5. Секе, 6. Моруцан, 6. Киш, 13. Мочи, 23. Чонка, 45. Дойч, 52. Пашкану, 58. Марин, 64. Ганя, 80.
Удаление: Секе, 42.
Судья: Виссер (Бельгия).
27 марта. Будапешт. Стадион «Божик Арена».
Группа B
2-й тур
Словения U21 — Чехия U21 — 1:1 (1:0)
Голы: Матко, 32 (1:0). Прелец, 86 — в свои ворота (1:1).
Словения U21: Векич, Колманич, Карич, Брекало, Залетел, Жинич, Элшник (Петрович, 70), Гнезда Черин, Матко (Рогель, 79), Прелец (Огринец, 90+2), Медвед (Колобарич, 80).
Чехия U21: Едличка, Халуш, Гранечны (Фукала, 46), Голик (Шулц, 46), Буха, Яношек, Садилек, Когут (Острак, 47), Лингр (Дрхал, 80), Крейчи, Шашинка (Карабец, 68).
Предупреждения: Гранечны, 28. Медвед, 38. Колманич, 50. Халуш, 56. Колобарич, 83.
Судья: Нюберг (Швеция).
27 марта. Целе. Стадион «Целе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю