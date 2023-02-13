Спаллетти сравнил игру Кварацхелии с Салахом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что полузащитник Хвича Кварацхелия сравнив его с игроком «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Кварацхелия хорошо чувствует себя в дриблинге. Он здорово обращается с мячом и делает финты, против которых трудно обороняться.

Такие же качества есть и у Мохамеда Салаха. Хвича не чувствует давления. Он очень спокойный, и у него большое будущее», — сказал Спаллетти во время выступления в Национальном спортивном комитете Италии (CONI).

В последнем матче Кварацхелия отметился голом. Для него он стал 9-м в нынешнем сезоне серии А.

Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 56 очков после 21 матча.