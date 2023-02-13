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«Верона» с минимальным счетом победила «Салернитану»

Иван Шитик
Корреспондент
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13 февраля. «Верона» — «Салернитана» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Верона» с минимальным счетом победила «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором победного мяча стал в первом тайме полузащитник Сириль Нгонге.

«Верона» набирает очки в четвертом матче подряд. Команда набрала 17 очков, но все еще остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

«Салернитана» проиграла четыре из последних пяти матчей и идет на 16-й строчке (21 очко).

Италия. Серия А. 22-й тур
13 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:0
Салернитана

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
ФК Верона
ФК Салернитана
0
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 Наполи 22 19 2 1 54-15 59
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
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14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
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11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
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 1 : 0
13.02 22:45
Сампдория – Интер
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