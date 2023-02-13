«Верона» с минимальным счетом победила «Салернитану»

«Верона» с минимальным счетом победила «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором победного мяча стал в первом тайме полузащитник Сириль Нгонге.

«Верона» набирает очки в четвертом матче подряд. Команда набрала 17 очков, но все еще остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

«Салернитана» проиграла четыре из последних пяти матчей и идет на 16-й строчке (21 очко).