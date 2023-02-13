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Сегодня, 18:24

Мать Дзаньоло вступилась за сына в связи с критикой болельщиков

Виктория Кравченко
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Мать экс-полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло поделилась мнением об отношении римлян к сыну. Сообщалось, что футболист был недоволен тем, что итальянский клуб не продлил с ним контракт

«Мой сын не дурак и не предатель, его выставляют тем, кем он не является. Он молодой парень, он будет ошибаться, как и все. Но это не то, о чем говорили последние несколько недель, потому что это было кому-то удобно», — цитирует Дзаньоло Virgilio Sport.

Болельщики «Ромы» были недовольны поведением хавбека. 8 февраля стало известно, что Дзаньоло перешел в «Галатасарай». 23-летний футболист подписал контракт с турецкой командой до лета 2027 года.

ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
0
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Милан 22 12 5 5 38-30 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Специя 22 4 7 11 19-37 19
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 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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10.02 22:45
Милан – Торино
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Эмполи – Специя
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Лечче – Рома
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11.02 22:45
Лацио – Аталанта
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12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 3 : 0
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
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Сампдория – Интер
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 17
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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