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Сегодня, 14:13

«Рома» планирует продать Верету летом за 15 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Рома» хочет продать полузащитника Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летний француз не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Жозе Моуринью. Сообщается, что римляне намерены продать футболиста в летнее трансферное окно и согласны отпустить его за 15 миллионов евро.

В ноябре прошлого года полузащитник отказался продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Верету забил 4 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Рома
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 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
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 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
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 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
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 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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