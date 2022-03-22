«Рома» планирует продать Верету летом за 15 миллионов евро

«Рома» хочет продать полузащитника Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летний француз не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Жозе Моуринью. Сообщается, что римляне намерены продать футболиста в летнее трансферное окно и согласны отпустить его за 15 миллионов евро.

В ноябре прошлого года полузащитник отказался продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Верету забил 4 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.