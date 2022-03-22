«Арсенал» связался с агентами Дибалы. Нападающим также интересуются «Атлетико» и «Интер»
«Арсенал» связался с агентами нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании или Англии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 28-летним аргентинцем интересуется мадридский «Атлетико». Также с агентами нападающего по поводу возможного трансфера связался лондонский «Арсенал».
Отмечается, что интерес к Дибале также проявляет миланский «Интер».
Ранее «Ювентус» объявил, что не продлит контракт с Дибалой. Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
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|
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|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
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|30
|5
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|16
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
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Лацио
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|
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Джованни Симеоне
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Доменико Берарди
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|
|
Николо Барелла
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|
|
Ромеро Луис Альберто
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|И
|К
|Ж
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|
Николо Дзаньоло
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|1
|8
|
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|1
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