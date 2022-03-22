«Арсенал» связался с агентами Дибалы. Нападающим также интересуются «Атлетико» и «Интер»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании или Англии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 28-летним аргентинцем интересуется мадридский «Атлетико». Также с агентами нападающего по поводу возможного трансфера связался лондонский «Арсенал».

Отмечается, что интерес к Дибале также проявляет миланский «Интер».

Ранее «Ювентус» объявил, что не продлит контракт с Дибалой. Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.