«Милан» согласовал условия контракта с форвардом «Ливерпуля» Ориги

«Милан» согласовал условия контракта с нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний бельгиец подпишет контракт с итальянским клубом на 4 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро. Футболист отклонил предложения трех неназванных клубов из АПЛ и чемпионата Германии.

Контракт форварда с «Ливерпулем» действует до конца июня 2022 года, игрок может покинуть клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах.