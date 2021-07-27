«Реджина» расторгла контракт с Мастуром

«Реджина» объявила на официальном сайте о расторжении контракта с нападающим Хашимом Мастуром.

23-летний марокканец, агентом которого является Мино Райола, вновь стал свободным агентом.

«Клуб желает Хашиму всего наилучшего в человеческом и профессиональном плане», — говорится в пресс-релизе.

За сезон-2020/21 Мастур сыграл в 9 матчах серии B и не отметился результативными действиями. Зимой игрока отправили в аренду в «Карпи», где он забил 1 гол в 10 матчах серии C.

Напомним, Мастура в середине 2010-х считали одним из самых талантливых игроков мира. В июле 2018 года он покинул «Милан», воспитанником которого является. За 4 года в составе основной команды красно-черных он так и не сыграл ни одного матча.