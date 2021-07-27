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Пеццелла стал одноклубником Миранчука в «Аталанте»

14:20
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Защитник «Пармы» Джузеппе Пеццелла подписал контракт с «Аталантой». 23-летний футболист стал одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука.

В прошлом сезоне Пеццелла провел 24 матча, забил один гол и отдал 4 передачи. Ранее Пеццелла также играл за «Удинезе», «Дженоа» и «Палермо».

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