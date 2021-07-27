Пеццелла стал одноклубником Миранчука в «Аталанте»
14:20
Защитник «Пармы» Джузеппе Пеццелла подписал контракт с «Аталантой». 23-летний футболист стал одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука.
В прошлом сезоне Пеццелла провел 24 матча, забил один гол и отдал 4 передачи. Ранее Пеццелла также играл за «Удинезе», «Дженоа» и «Палермо».
?? ??? ??? ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 27, 2021
Giuseppe #Pezzella ? un nuovo giocatore dell'Atalanta! ?? Benvenuto Giuseppe! ??
Giuseppe Pezzella is a new Atalanta player! ? Welcome Giuseppe! ?#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/zmZbmYNDNI
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