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Кессье не собирается покидать «Милан»

01:16
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье признался, что не собирается покидать клуб в это трансферное окно.

«Я горжусь тем, что выбрал «Милан», и у меня нет планов уезжать. Напротив, я хочу остаться здесь навсегда», — цитирует Canal+ Кессье.

В этом месяце появилась информация, что 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара входит в сферу интересов «Ливерпуля».

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2020/21 Кессье провел 37 матчей в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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