«Сампдория» и «Кальяри» обыграли своих соперников в серии А

«Сампдория» и «Кальяри» обыграли своих соперников в матчах 32-го тура чемпионата Италии. Во встречах «Дженоа» — «Беневенто» (2:2) и «Болонья» — «Торино» (1:1) победитель не был выявлен.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Кротоне» — «Сампдория» — 0:1 (0:0)

Гол: Квальярелла, 53.

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Джиджи (Ривьер, 89), Луперто (Големич, 63), Педру Перейра (Молина, 64), Реца, Чигарини (Ди Кармине, 64), Дзанеллато, Эдуарду Энрике, Сими, Мессиас.

«Сампдория»: Аудеро, Феррари, Тонелли, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева, Янкто (Лерис, 90), Торсби, Квальярелла (Бальде, 89), Габбьядини (Дамсгор, 89).

Предупреждения: Чигарини, 37. Феррари, 45+1.

Судья: Патерна (Италия).

21 апреля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

«Дженоа» — «Беневенто» — 2:2 (2:2)

Голы: Виола, 5 — с пенальти (0:1). Пандев, 11 (1:1). Лападула, 15 (1:2). Пандев, 21 (2:2).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Бираски (Гольданига, 78), Радованович, Бадель, Стротман (Бехрами, 78), Зайц, Пандев (Пьяца, 71), Дестро (Шомуродов, 71).

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Кальдирола, 35), Глик, Барба, Депаоли, Хетемай, Виола (Скьяттарелла, 87), Ионицэ (Дабо, 78), Импрота, Лападула (Ди Серио, 87), Гайч (Инсинье, 78).

Предупреждения: Радованович, 4. Стротман, 29.

Судья: Пайретто (Италия).

21 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Удинезе» — «Кальяри» — 0:1 (0:0)

Гол: Жоау Педру, 55 — с пенальти.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Брааф, 79), Стрюгер Ларсен (Ауэян, 86), Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан, Перейра (Льоренте, 86), Уоллас, Окака Чука, Форестьери (Несторовски, 60).

«Кальяри»: Викарио, Годин, Чеппителли, Карбони, Асамоа, Наингголан, Жоау Педру (Данкан, 78), Дейола (Симеоне, 78), Нандес, Марин (Дзаппа, 87), Паволетти (Ругани, 90).

Предупреждения: Паволетти, 45. Наингголан, 59.

Судья: Гвида (Италия).

21 апреля. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Болонья» — «Торино» — 1:1 (1:0)

Голы: Барроу, 25 (1:0). Мандрагора, 58 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (Де Сильвестри, 56), Сумаоро, Поли (Схаутен, 55), Сориано, Домингес (Балдурссон, 9. Сванберг, 56), Сансоне (Сков Ольсен, 83), Орсолини, Барроу.

«Торино»: Милинкович-Савич, Нкулу, Родригес (Ансальди, 65), Иццо, Бремер, Синго, Ринкон (Лукич, 72), Мандрагора, Дзадза, Верди (Базелли, 65), Белотти (Санабрия, 72).

Предупреждения: Нкулу, 18. Балдурссон, 28. Ринкон, 45+2. Поли, 51. Мбай, 53. Данилу Ларанжейра, 81.

Судья: Марини (Италия).

21 апреля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».