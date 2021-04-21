«Интер» в гостях сыграл вничью со «Специей»

«Специя» и «Интер» в матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте гол в составе хозяев забил Диего Фариас. Миланский клуб отыгрался на 39-й минуте — отличился Иван Перишич.

«Интер» (76 очков) продолжает лидировать в таблице. «Специя» (33) — на 15-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Специя» — «Интер» — 1:1 (1:1)

Голы: Фариас, 12 (1:0). Перишич, 39 (1:1).

«Специя»: Проведель, Терци, Маркицца (Делль`Орко, 79), Исмайли, Феррер (Виньяли, 46), Риччи, Агудело, Эстевес, Маджоре (Лео Сена, 84), Фариас (Гьяси, 79), Пикколи (Галабинов, 62).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Санчес, 74), Брозович, Барелла, Хакими, Перишич (Янг, 73), Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Маркицца, 62. Эстевес, 89.

Судья: Киффи (Италия).

21 апреля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».