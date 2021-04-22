«Ювентус» хочет продлить контракт с Куадрадо до 2023 года

Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство туринцев хочет предложить 32-летнему колумбийцу новый контракт до 2023 года. Текущее соглашение истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Куадрадо провел 33 матча за «Ювентус», в которых отметился 15 голевыми передачами.