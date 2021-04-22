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«Ювентус» хочет продлить контракт с Куадрадо до 2023 года

08:18
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Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство туринцев хочет предложить 32-летнему колумбийцу новый контракт до 2023 года. Текущее соглашение истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Куадрадо провел 33 матча за «Ювентус», в которых отметился 15 голевыми передачами.

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