Гол Баделя на 89-й минуте принес «Дженоа» победу над «Кальяри»
Гол Баделя на 89-й минуте принес «Дженоа» победу над «Кальяри»
«Дженоа» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник генуэзцев Милан Бадель.
«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками в 34 матчах. «Кальяри» идет на 17-й строчке с 28 очками в 34 играх.
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|72
|
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|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|33
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|9
|6
|50-29
|63
|
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|34
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|7
|10
|55-40
|58
|
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|
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|9
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|
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|
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|46
|
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|10
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|43
|
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|9
|13
|11
|49-52
|40
|
13
|Болонья
|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
19
|Дженоа
|33
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|16
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|Венеция
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|23.04
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|1 : 3
|23.04
|16:00
|
Торино – Специя
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Интер – Рома
|3 : 1
|23.04
|21:45
|
Верона – Сампдория
|1 : 1
|24.04
|13:30
|
Салернитана – Фиорентина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|2 : 2
|24.04
|16:00
|
Эмполи – Наполи
|3 : 2
|24.04
|19:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|25.04
|21:45
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
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Лацио
|25
|
|
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Ювентус
|23
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Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
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|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
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Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
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|25
|1
|10
|
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