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Гол Баделя на 89-й минуте принес «Дженоа» победу над «Кальяри»

Гол Баделя на 89-й минуте принес «Дженоа» победу над «Кальяри»
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Дженоа» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник генуэзцев Милан Бадель.

«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками в 34 матчах. «Кальяри» идет на 17-й строчке с 28 очками в 34 играх.

Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:0
Кальяри
Голы
Бадель, 89 (1:0)
Дженоа
Сиригу Васкес Бани Эстигор Френдруп Бадель Стураро (Йебоа, 81) Портанова (Гудмундссон, 60) Гальдамес Амири (Дестро, 46) Экубан (Мелегони, 60, Эрнани, 90)
Кальяри
Краньо Карбони Чеппителли (Валюкевич, 82) Альтаре Далберт Марин Грасси (Рог, 77) Дейола Белланова (Нандес, 82) Жоау Педру Бальде (Паволетти, 73)
Предупреждения
Дестро 49’, Стураро 61’, Френдруп 84’  -  Жоау Педру 41’, Грасси 71’
Судьи
Валери (Италия)

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Милан Бадель
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ФК Кальяри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
2
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 33 9 13 11 49-52 40
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
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 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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