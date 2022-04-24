Гол Баделя на 89-й минуте принес «Дженоа» победу над «Кальяри»

«Дженоа» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник генуэзцев Милан Бадель.

«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками в 34 матчах. «Кальяри» идет на 17-й строчке с 28 очками в 34 играх.