24 апреля в Риме «Лацио» сыграет с «Миланом» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Лацио» — «Милан». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.40.

«Милан» с 71 баллом занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Лацио» — шестой с 56 баллами.

12 сентября 2021-го в первом круге третьего тура чемпионата Италии «Милан» победил «Лацио» (2:0).