«Милан» в гостях вырвал победу у «Лацио»

«Милан» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии победил «Лацио» со счетом 2:1.

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико».

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте встречи — гол забил Чиро Иммобиле. «Россонери» сравняли на 50-й минуте благодаря мячу Оливье Жиру. Победный гол на 90+3-й минуте встречи с передачи Златана Ибрагимовича забил Сандро Тонали.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, однако может пропустить вперед «Интер», у которого на два очка меньше и игра в запасе (27 апреля — матч с «Болоньей» в рамках 20-го тура).

«Лацио» занимает шестое место.