«ПСЖ» разгромил «Ренн», несмотря на 4 травмы
«ПСЖ» переиграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции (3:0). Итальянец Мойзе Кин открыл счет, а также два гола забил Анхель Ди Мария.
В этой встрече тренер парижан Томас Тухель был вынужден сделать четыре замены из-за травм. Повреждения получили Тило Керер, Мойзе Кин, Идрисса Гей и Алессандро Флоренци.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
«ПСЖ» — «Ренн» — 3:0 (2:0)
Голы: Кин, 11 (1:0). Ди Мария, 21 (2:0). Ди Мария, 73 (3:0).
"ПСЖ": Навас, Кюрзава, Флоренци (Дагба, 46), Маркиньюс, Диалло, Керер (Баккер, 36), Эррера, Гей (Рафинья, 13), Паредес, Ди Мария, Кин (Данилу Перейра, 61).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер, Н`Зонзи, Буриго (Юну, 67), Леа Силики (Гренье, 56), Гбохо (Террье, 56), Гирасси, Доку (Дель Кастильо, 79).
Предупреждения: Эррера, 4. Дагба, 49. Кюрзава, 86.
Судья: Бастьен.
7 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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