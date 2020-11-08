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«ПСЖ» разгромил «Ренн», несмотря на 4 травмы

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«ПСЖ» переиграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции (3:0). Итальянец Мойзе Кин открыл счет, а также два гола забил Анхель Ди Мария.

В этой встрече тренер парижан Томас Тухель был вынужден сделать четыре замены из-за травм. Повреждения получили Тило Керер, Мойзе Кин, Идрисса Гей и Алессандро Флоренци.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

«ПСЖ» — «Ренн» — 3:0 (2:0)

Голы: Кин, 11 (1:0). Ди Мария, 21 (2:0). Ди Мария, 73 (3:0).

"ПСЖ": Навас, Кюрзава, Флоренци (Дагба, 46), Маркиньюс, Диалло, Керер (Баккер, 36), Эррера, Гей (Рафинья, 13), Паредес, Ди Мария, Кин (Данилу Перейра, 61).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер, Н`Зонзи, Буриго (Юну, 67), Леа Силики (Гренье, 56), Гбохо (Террье, 56), Гирасси, Доку (Дель Кастильо, 79).

Предупреждения: Эррера, 4. Дагба, 49. Кюрзава, 86.

Судья: Бастьен.

7 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

ПСЖ — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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