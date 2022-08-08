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Сегодня, 20:00

Президент «Лилля» сообщил об интересе из Италии к экс-игроку ЦСКА Языджи

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры экс-футболиста ЦСКА Языджи.

«Решение по будущему Юсуфа Языджи пока не принято. К нему есть интерес из разных стран, в том числе и из Италии и других европейских чемпионатов. Паоло Фонсека пока присматривается к нему после своего назначения. Большего я не могу сказать», — сказал Летан «СЭ».

Языджи играл за армейцев во второй половине сезона-2021/22 на правах аренды из «Лилля».

Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

ФК Лилль
Юсуф Языджи
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 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
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 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
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 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
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 Монако 1 1 0 0 2-1 3
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 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
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 - : -
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Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

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П
Неймар

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ПСЖ

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Реми Кабелла

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Лилль

 2
Седрик Бакамбю

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Лион

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