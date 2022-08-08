Президент «Лилля» сообщил об интересе из Италии к экс-игроку ЦСКА Языджи

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры экс-футболиста ЦСКА Языджи.

«Решение по будущему Юсуфа Языджи пока не принято. К нему есть интерес из разных стран, в том числе и из Италии и других европейских чемпионатов. Паоло Фонсека пока присматривается к нему после своего назначения. Большего я не могу сказать», — сказал Летан «СЭ».

Языджи играл за армейцев во второй половине сезона-2021/22 на правах аренды из «Лилля».

Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.