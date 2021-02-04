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Неймар заявил, что ему не интересен вариант с переходом в чемпионат Англии

13:33
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не интересуется возможностью продолжения карьеры в чемпионате Англии.

«Заинтересован ли я в игре в чемпионате Англии? Я не очень часто смотрю матчи АПЛ, но слышал, что там много физических контактов. Впрочем, в чемпионате Франции тоже достаточно силовой футбол. Меня мотивируют не поражения, а победы, которых я когда-то достигал. Я знаю, что такое победа в Лиге чемпионов и хочу добиться этого с «ПСЖ», — цитирует Daily Mail Неймара.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, на его счету 13 голов и 5 результативных передач в 16 матчах сезона-2020/21. 2 февраля сообщалось, что 28-летний бразилец близок к продлению контракта с парижским клубом.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9213399/Neymar-isnt-interested-physical-Premier-League-exclusive-interview.html

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